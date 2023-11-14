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До 10 років позбавлення волі за несанкціоноване розповсюдження інформації з публічних електронних реєстрів, - до Ради внесли законопроект

07:30, 14 листопада 2023
За несанкціоноване розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах, встановлять кримінальну відповідальність.
До 10 років позбавлення волі за несанкціоноване розповсюдження інформації з публічних електронних реєстрів, - до Ради внесли законопроект
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У Кримінальному кодексі пропонується встановити кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах, та посилити кримінальну відповідальність під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем. Відповідний законопроект 10242 зареєструвала група народних депутатів, зокрема, члени Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші. А саме, встановлюється відповідальність за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах. Якщо такі дії вчинені під час воєнного стану, то покарання буде – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Аналогічне покарання пропонується за несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

Як зазначають автори, 1 січня 2022 набрав чинності Закон «Про публічні електронні реєстри», що запровадив єдину інтероперабельну систему публічних електронних реєстрів. Відповідно до результатів інвентаризації проведеної Державним агентством з питань електронного урядування ще у 2020 році було нараховано більше 350 існуючих електронних державних реєстрів, держателями яких виступають більше 80 органів державної влади. При цьому, діяльність електронних реєстрів врегульовано 190 нормативними актами, з яких 135 Законів, через що виникають великі розбіжності в. При цьому, в середньому в рік з державного бюджету виділяється на ці реєстри більше 500 млн грн.

Чинні статті Кримінального кодексу, зокрема, Розділ XVI Кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку прямо не встановлюють відповідальність за порушення законодавства у сфері реєстрів щодо користування даними реєстрів, допущення несанкціонованого розповсюдження та/або нецільове використання даних з обмеженим доступом.

Тому, за словами депутатів, є необхідність оптимізації вітчизняної правової системи кримінальних правопорушень з метою впровадженням більш дієвих кримінально-правових механізмів протидії порушення роботи публічних електронних реєстрів, несанкціоноване втручання в їх роботу, несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Автор: Наталя Мамченко

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