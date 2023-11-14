До 10 лет лишения свободы за несанкционированное распространение информации из публичных электронных реестров, - в Раду внесли законопроект

За несанкционированное распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах, будет установлена уголовная ответственность.

В Уголовном кодексе предлагается установить уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах, и усилить уголовную ответственность во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем. Соответствующий законопроект 10242 зарегистрировала группа народных депутатов, в частности, члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

А именно, устанавливается ответственность за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах. Если такие действия совершены во время военного положения, то наказание будет – лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Аналогичное наказание предлагается за несанкционированное копирование информации, обрабатываемой в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, совершенное лицом, имеющим право доступа к такой информации.

Как отмечают авторы, 1 января 2022 года вступил в силу Закон «О публичных электронных реестрах», который ввел единую интероперабельную систему публичных электронных реестров. Согласно результатам инвентаризации, проведенной Государственным агентством по вопросам электронного управления, еще в 2020 году было начислено более 350 существующих электронных государственных реестров, держателями которых выступают более 80 органов государственной власти. При этом, деятельность электронных реестров урегулирована 190 нормативными актами, из которых 135 Законов, из-за чего возникают большие разногласия. При этом в среднем в год из государственного бюджета выделяется на эти реестры более 500 млн грн.

Действующие статьи Уголовного кодекса, в частности, Раздел XVI Уголовные правонарушения в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи прямо не устанавливают ответственность за нарушение законодательства в сфере реестров по пользованию данными реестров, допущение несанкционированного распространения и/или нецелевое использование данных с ограниченным доступом.

Поэтому, по словам депутатов, есть необходимость оптимизации отечественной правовой системы уголовных правонарушений с целью внедрения более действенных уголовно-правовых механизмов противодействия нарушению работы публичных электронных реестров, несанкционированное вмешательство в их работу, несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.

Автор: Наталья Мамченко

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