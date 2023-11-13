Матеуш Моравецкий подал в отставку с должности премьера Польши

Глава правительства Польши подал заявление об отставке на первом заседании Сейма новой каденции.

У понедельник, 13 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал свое заявление об отставке. Это он сделал во время инаугурационного заседания Сейма 10-го созыва, передает RMF24.

Как отмечает издание, глава правительства подает заявление об отставке на первом заседании Сейма новой каденции. Моравецкий, который хочет собрать голоса, чтобы снова возглавить правительство, пригласил всех присоединиться к коалиции.

«Минуту назад мы все приняли торжественную присягу перед народом в защиту суверенитета, и пусть эти слова будут для нас путеводителем, особенно в будущем, поскольку мы, безусловно, хорошо осознаем, какие большие вызовы принесет нам это время», – сказал Моравецкий.

По словам госсекретаря канцелярии президента Польши Малгожат Папроцкой, после церемоний в парламенте глава страны Анджей Дуда поручит миссию формирования правительства Моравецкому.

Ранее сообщалось, что в здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту.

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