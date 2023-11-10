В здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту

В помещении Высшего административного суда Польши обнаружили криптовалютную ферму.

В здании Высшего административного суда в Варшаве были обнаружены устройства с высокой вычислительной мощностью, используемые при майнинге криптовалют. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Компьютеры, необходимые для добычи криптовалют, потребляют много электроэнергии. Несколько таких устройств обнаружил судебный техник. Они находились в недоступном месте – вентиляционном канале на верхнем этаже здания. Компоненты всей системы были обнаружены на техническом этаже в другой части корпуса, рядом с силовым оборудованием. Через несколько недель после раскрытия «фермы» судебная администрация расторгла договор с компанией, отвечавшей за техническое обслуживание здания.

Обнаружение криптовалютной «фермы» в здании суда подтвердил судья Сильвестр Марчиняк, председатель Департамента судебной информации Высшего административного суда.

«Сотрудники полиции были уведомлены Высшим административным судом об установке устройств среди технической инфраструктуры суда, и они предприняли соответствующие действия по делу, включая демонтаж и обеспечение безопасности обнаруженного электронного оборудования», - написал судья в ответ на вопросы журналистов.

Прокуратура Варшавского района уже ведет производство о хищении электроэнергии. Обвинения пока никому не предъявлены.

Издание отмечает, что «майнинг» криптовалюты сам по себе является законным в Польше. Доходы от торговли криптовалютой облагаются налогом (покупка или продажа криптовалюты за злотые или иностранную валюту, оплата товаров или услуг, конвертация криптовалюты в имущественные права).

Напомним, что в 2019 году ГБР сообщало информацию о подозрении двум работникам госпредприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации (ГСА), наладившим работу целой майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании ГСА.

Автор: Наталья Мамченко

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