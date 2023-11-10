У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

У будівлі Вищого адміністративного суду у Варшаві було виявлено пристрої з високою обчислювальною потужністю, які використовуються під час майнінгу криптовалют. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Комп'ютери, необхідні для видобутку криптовалют, споживають багато електроенергії. Декілька таких пристроїв виявив судовий технік. Вони перебували у недоступному місці – вентиляційному каналі на верхньому поверсі будівлі. Компоненти всієї системи були виявлені на технічному поверсі в іншій частині корпусу поруч із силовим обладнанням. За кілька тижнів після розкриття «ферми» судова адміністрація розірвала договір із компанією, яка відповідала за технічне обслуговування будівлі.

Виявлення криптовалютної «ферми» у приміщенні суду підтвердив суддя Сільвестр Марчиняк, голова Департаменту судової інформації Вищого адміністративного суду.

«Співробітникам поліції було повідомлені Вищим адміністративним судом про встановлення пристроїв серед технічної інфраструктури суду, і вони вжили відповідних дій у справі, включаючи демонтаж та забезпечення безпеки виявленого електронного обладнання», - написав суддя у відповідь на запитання журналістів.

Прокуратура Варшавського району вже веде провадження про розкрадання електроенергії. Обвинувачення поки що нікому не пред'явлено.

Видання зазначає, що «майнінг» криптовалюти сам собою є законним у Польщі. Доходи від торгівлі криптовалютою оподатковуються (купівля чи продаж криптовалюти за злоті чи іноземну валюту, оплата товарів чи послуг, конвертація криптовалюти у майнові права).

Нагадаємо, що в 2019 році ДБР повідомляло інформацію про підозру двом працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації (ДСА), які налагодили роботу цілої майнінгової ферми і декількох інтернет-магазинів на серверах і обладнанні ДСА.

Автор: Наталя Мамченко

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