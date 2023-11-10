Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.

Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.

  1. Публікації
  2. / У світі

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

19:00, 10 листопада 2023
У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.
У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У будівлі Вищого адміністративного суду у Варшаві було виявлено пристрої з високою обчислювальною потужністю, які використовуються під час майнінгу криптовалют. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Комп'ютери, необхідні для видобутку криптовалют, споживають багато електроенергії. Декілька таких пристроїв виявив судовий технік. Вони перебували у недоступному місці – вентиляційному каналі на верхньому поверсі будівлі. Компоненти всієї системи були виявлені на технічному поверсі в іншій частині корпусу поруч із силовим обладнанням. За кілька тижнів після розкриття «ферми» судова адміністрація розірвала договір із компанією, яка відповідала за технічне обслуговування будівлі.

Виявлення криптовалютної «ферми» у приміщенні суду підтвердив суддя Сільвестр Марчиняк, голова Департаменту судової інформації Вищого адміністративного суду.

«Співробітникам поліції було повідомлені Вищим адміністративним судом про встановлення пристроїв серед технічної інфраструктури суду, і вони вжили відповідних дій у справі, включаючи демонтаж та забезпечення безпеки виявленого електронного обладнання», - написав суддя у відповідь на запитання журналістів.

Прокуратура Варшавського району вже веде провадження про розкрадання електроенергії. Обвинувачення поки що нікому не пред'явлено.

Видання зазначає, що «майнінг» криптовалюти сам собою є законним у Польщі. Доходи від торгівлі криптовалютою оподатковуються (купівля чи продаж криптовалюти за злоті чи іноземну валюту, оплата товарів чи послуг, конвертація криптовалюти у майнові права).

Нагадаємо, що в 2019 році ДБР повідомляло інформацію про підозру двом працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації (ДСА), які налагодили роботу цілої майнінгової ферми і декількох інтернет-магазинів на серверах і обладнанні ДСА.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео