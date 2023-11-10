Киян попередили про погіршення погодних умов: очікуються сильни пориви вітру і дощ

На вихідних погода в Києві та області погіршиться. В Укргідромецентрі попереджають, що до кінця доби, 11 листопада вранці та вдень, а також 12 листопада пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.
Також вночі та вранці неділі очікується значний дощ.
В КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.