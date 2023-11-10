Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.

Верховна Рада прийняла зміни до Цивільного кодексу про зупинення перебігу позовної давності на строк дії воєнного стану

Парламент прийняв зміни до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини, які зокрема торкаються зупинення перебігу позовної давності.

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок

Спрощений порядок встановлення та зміни цільового призначення буде стосуватися, зокрема земельних ділянок, які віднесені до земель сільськогосподарського призначення.

Суддів, які дискримінували учасників процесу або «списували» наукові роботи, визнають недоброчесними

Наявність рішення Європейського суду з прав людини про порушення Конвенції при розгляді судової справи вирішили не вносити до списку індикаторів недоброчесності судді, натомість включили до списку індикаторів створення атмосфери тиску в колективі.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, за яким екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях, де немає активних обстрілів.

  1. В Україні

Киян попередили про погіршення погодних умов: очікуються сильни пориви вітру і дощ

16:24, 10 листопада 2023
У столиці та області оголошено перший рівень небезпеки.
Киян попередили про погіршення погодних умов: очікуються сильни пориви вітру і дощ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На вихідних погода в Києві та області погіршиться. В Укргідромецентрі попереджають, що до кінця доби, 11 листопада вранці та вдень, а також 12 листопада пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

 Також вночі та вранці неділі очікується значний дощ. 

В КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео