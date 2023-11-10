Киян попередили про погіршення погодних умов: очікуються сильни пориви вітру і дощ

У столиці та області оголошено перший рівень небезпеки.

На вихідних погода в Києві та області погіршиться. В Укргідромецентрі попереджають, що до кінця доби, 11 листопада вранці та вдень, а також 12 листопада пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

Також вночі та вранці неділі очікується значний дощ.

В КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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