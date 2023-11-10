Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс о приостановлении течения исковой давности на срок действия военного положения

Парламент принял изменения в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства, которые в частности затрагивают остановку течения исковой давности.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об упрощении изменения целевого назначения земельных участков

Упрощенный порядок установления и изменения целевого назначения будет касаться, в частности земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения.

Судей, которые дискриминировали участников процесса или «списывали» научные работы, признают недобропорядочными

Наличие решения Европейского суда по правам человека о нарушении Конвенции при рассмотрении судебного дела решили не вносить в список индикаторов недобропорядочности судьи, зато включили в список индикаторов создание атмосферы давления в коллективе.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, по которому экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях, где нет активных обстрелов.

  1. В Украине

Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные порывы ветра и дождь

16:24, 10 ноября 2023
В столице и области объявлен первый уровень опасности.
Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные порывы ветра и дождь
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В выходные погода в Киеве и области ухудшится. В Укргидромецентре предупреждают, что до конца суток, 11 ноября утром и днем, а также 12 ноября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Также ночью и утром в воскресенье ожидается сильный дождь.

В КГГА призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео