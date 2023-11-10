Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий: ожидаются сильные порывы ветра и дождь

В столице и области объявлен первый уровень опасности.

В выходные погода в Киеве и области ухудшится. В Укргидромецентре предупреждают, что до конца суток, 11 ноября утром и днем, а также 12 ноября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Также ночью и утром в воскресенье ожидается сильный дождь.

В КГГА призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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