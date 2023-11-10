Предлагал полицейским $500 взятки: суд наказал водителя

Суд оштрафовал мужчину, предлагавшего работникам полиции неправомерную выгоду.

В Черкасской области осужден житель Звенигородщины, который предлагал работникам патрульной полиции неправомерную выгоду.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 37-летний водитель транспортного средства предлагал работникам отдела полиции средства в сумме 500 долларов США за несоставление протокола об административном правонарушении по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП), в результате чего был привлечен к уголовной ответственности.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным и назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн», - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киевской области чиновники погорели на взятке в $20 000 за присвоение почтовых адресов таунхаузам.

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