Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.

В здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту

В помещении Высшего административного суда Польши обнаружили криптовалютную ферму.

Кабмин предлагает отменить ответственность за нарушение Таможенных правил ввоза транспорта, переданного военным формированием или администрациям

Правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс, отменяющие ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, передаваемого военным администрациям и правоохранителям.

Дела ликвидированного ОАС Киева планируют разбросать по другим окружным административным судам

В Верховной Раде фактически признали, что идея ликвидации ОАС города Киева в 2022 году была не совсем продуманной.

ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

  1. В Украине

Предлагал полицейским $500 взятки: суд наказал водителя

22:00, 10 ноября 2023
Суд оштрафовал мужчину, предлагавшего работникам полиции неправомерную выгоду.
Предлагал полицейским $500 взятки: суд наказал водителя
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Черкасской области осужден житель Звенигородщины, который предлагал работникам патрульной полиции неправомерную выгоду.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 37-летний водитель транспортного средства предлагал работникам отдела полиции средства в сумме 500 долларов США за несоставление протокола об административном правонарушении по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП), в результате чего был привлечен к уголовной ответственности.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным и назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн», - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киевской области чиновники погорели на взятке в $20 000 за присвоение почтовых адресов таунхаузам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео