В Киевской области чиновники погорели на взятке в $20 000 за присвоение почтовых адресов таунхаузам

Сельского голову, начальника отдела земельных ресурсов, инспектора по благоустройству одного из сельских советов Киевщины задержали при получении взятки.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области должностные лица одного из сельских советов Фастовского района требовали от застройщика неправомерную выгоду. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Сельского голову, начальника отдела земельных ресурсов, инспектора по благоустройству одного из сельских советов Киевщины правоохранители задержали при получении взятки в размере 20 тысяч долларов за утверждение детального плана территории и изменение целевого назначения земельного участка. Для передачи денежных средств и документов они привлекли посредника.

«Также полицейские задокументировали факт получения взятки в сумме 2500 тысяч долларов за присвоение почтовых адресов 5 построенным таунхаузам.

Тогда следователи полиции Киевщины, при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, за процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, сообщили фигурантам о подозрении», - сказано в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд (ч. 5 ст. 27, ч. 3,4 ст. 368 УК).

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.