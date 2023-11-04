Александр Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Александр Шовковский будет готовить «Динамо» к следующим матчам команды.

Фото: fcdynamo.com

В субботу, 4 ноября, киевское «Динамо» сообщило о назначении Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера команды. Бывший голкипер возглавил команду после отставки Мирчи Луческу.

Шовковский в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет готовить «Динамо» к следующим матчам в чемпионате Украины. В штабе экс-вратаря киевлян будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Напомним, Шовковский уже исполнял обязанности главного тренера, когда в конце прошлого сезона Мирча Луческу вынужден был сделать операцию на ноге и находился на больничном.

После назначения Шовковский обратился к футболистам «Динамо», отметив, что они отвечают за качество игры.

«За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться, а наоборот, стремиться его повышать», — сказал Шовковский.

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