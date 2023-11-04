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  1. В Україні

Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо»

13:49, 4 листопада 2023
Олександр  Шовковський готуватиме «Динамо» до наступних матчів команди.
Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо»
Фото: fcdynamo.com
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У суботу, 4 листопада, київське «Динамо» повідомило про призначення Олександра Шовковського виконувачем обов’язків головного тренера команди. Колишній голкіпер очолив команду після відставки Мірчі Луческу.

Шовковський у статусі виконувача обов’язків головного тренера готуватиме «Динамо» до наступних матчів у чемпіонаті України. У штабі ексворотаря киян будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Нагадаємо, Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.

Після призначення Шовковський звернувся до футболістів «Динамо», зазначивши, що вони відповідають за якість гри.

«За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати», — сказав Шовковський.

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