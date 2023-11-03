Мірча Луческу подав у відставку з посади тренера «Динамо»

Мірча Луческу вирішив піти у відставку після матчу проти «Шахтаря».

Фото: ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу подав у відставку. Про це він повідомив на прес-конференції після матчу з "Шахтарем". Кияни поступилися "гірникам" з рахунком 0:1.

"Я 15 років віддав футболу України і на цьому вирішив закінчити свою кар'єру. Це остання гра, я попрощався з гравцями "Динамо" та з гравцями "Шахтаря". Дякую українському футболу! Дякую Україні за ці 15 років! Всім бажаю миру, здоров'я та щасливого майбутнього", – сказав він.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив "Динамо" у липні 2020 року. Він одразу ж виграв УПЛ, Кубок і Суперкубок України, а також вивів киян у груповий турнір Ліги чемпіонів.

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