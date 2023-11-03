Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера «Динамо»

Мирча Луческу решил уйти в отставку после матча против «Шахтера».

Фото: ФК Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча с "Шахтером". Киевляне уступили "горнякам" со счетом 0:1.

"Я 15 лет отдал футболу Украины и на этом решил закончить свою карьеру. Это последняя игра, я попрощался с игроками "Динамо" и с игроками "Шахтера". Спасибо украинскому футболу! Спасибо Украине за эти 15 лет! Всем желаю мира, здоровье и счастливое будущее", – сказал он.

Напомним, Мирча Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. Он сразу выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины, а также вывел киевлян в групповой турнир Лиги чемпионов.

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