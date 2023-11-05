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  1. В Україні

Ухилянт, який не з’явився до ТЦК для відправки на військову службу, постане перед судом

07:00, 5 листопада 2023
У разі доведення вини ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Ухилянт, який не з’явився до ТЦК для відправки на військову службу, постане перед судом
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На Черкащині до суду скеровали обвинувальний акт стосовно жителя Тальнівщини, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 44-річний чоловік, перебуваючи на військовому обліку Звенигородського РТЦК та СП як військовозобов’язаний, будучи придатними до військової служби за результатами медичного огляду, не з’явився для відправки до місця несення служби, чим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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