Як зареєструвати розмитнене авто: роз’яснення

Для реєстрації розмитненого авто громадянам треба зробити низку кроків.

Головний сервісний центр МВС нагадав українцям алгоритм реєстрації ввезеного з-за кордону вживаного авто в Україну.

У відомстві зазначають, що спочатку потрібно пройти сертифікацію транспортного засобу. Далі - звернутися до Експертна служба МВС для дослідження авто і отримати відповідний висновок.

Далі у сервісному центрі МВС для отримання послуги необхідно подати такі документи:

- паспорт

- ідентифікаційний номер

- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу

- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави

- сертифікат відповідності

- експертний висновок

Після реєстрації транспортного засобу власник отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.

У МВС також додають, що при першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

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