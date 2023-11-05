Як зареєструвати розмитнене авто: роз’яснення

Головний сервісний центр МВС нагадав українцям алгоритм реєстрації ввезеного з-за кордону вживаного авто в Україну.
У відомстві зазначають, що спочатку потрібно пройти сертифікацію транспортного засобу. Далі - звернутися до Експертна служба МВС для дослідження авто і отримати відповідний висновок.
Далі у сервісному центрі МВС для отримання послуги необхідно подати такі документи:
- паспорт
- ідентифікаційний номер
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу
- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави
- сертифікат відповідності
- експертний висновок
Після реєстрації транспортного засобу власник отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.
У МВС також додають, що при першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
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