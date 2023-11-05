Как зарегистрировать растаможенный автомобиль: разъяснение

Для регистрации растаможенного авто гражданам нужно предпринять ряд шагов.

Главный сервисный центр МВД напомнил украинцам алгоритм регистрации ввозимого из-за границы подержанного авто в Украину.

В ведомстве отмечают, что сначала необходимо пройти сертификацию транспортного средства. Далее – обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто и получить соответствующий вывод.

Далее в сервисном центре МВД для получения услуги необходимо представить следующие документы:

- паспорт

- идентификационный номер

- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства

- регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства

- сертификат соответствия

- экспертное заключение

После регистрации транспортного средства владелец получает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.

В МВД также добавляют, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.