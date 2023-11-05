Как зарегистрировать растаможенный автомобиль: разъяснение

Главный сервисный центр МВД напомнил украинцам алгоритм регистрации ввозимого из-за границы подержанного авто в Украину.
В ведомстве отмечают, что сначала необходимо пройти сертификацию транспортного средства. Далее – обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто и получить соответствующий вывод.
Далее в сервисном центре МВД для получения услуги необходимо представить следующие документы:
- паспорт
- идентификационный номер
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства
- регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства
- сертификат соответствия
- экспертное заключение
После регистрации транспортного средства владелец получает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.
В МВД также добавляют, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
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