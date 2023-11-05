Как зарегистрировать растаможенный автомобиль: разъяснение

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Высший совет правосудия заявил, что ему не хватает площади помещения, чтобы выполнять работу качественно и своевременно

Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

Верховный Суд заключил, можно ли считать деловую репутацию руководства банка небезупречной в случае наличия в ЕРДР информации об уголовном производстве

Коллегия судей Верховного Суда отметила, что только внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных действий руководителей АО КБ «ПриватБанк», в понимании статьи 62 Конституции Украины, не может расцениваться как готовность таких лиц совершить коррупционное правонарушение.

Условия получения госслужащим категории «А» шести должностных окладов в случае прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения, – позиция Верховного Суда

Верховный Суд заключил об условиях реализации госслужащим категории «А» права на получение шести должностных окладов в случае прекращения прохождения государственной службы по инициативе субъекта назначения.

Возбуждение производства о банкротстве никак не отменяет обязанности по регистрации налоговых накладных, - Верховный Суд

Верховный Суд высказал позицию об ответственности за нарушение своевременности регистрации налоговых накладных предприятием, в отношении которого начато производство о признании банкротом и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Статус полицейского сам по себе автоматически не обеспечивает лицу права на получение дополнительного вознаграждения, - Верховный Суд

Верховный Суд сделал вывод об условиях получения полицейским дополнительного вознаграждения во время действия военного положения в государстве.

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Как зарегистрировать растаможенный автомобиль: разъяснение

07:21, 5 ноября 2023
Для регистрации растаможенного авто гражданам нужно предпринять ряд шагов.
Как зарегистрировать растаможенный автомобиль: разъяснение
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Главный сервисный центр МВД напомнил украинцам алгоритм регистрации ввозимого из-за границы подержанного авто в Украину.

В ведомстве отмечают, что сначала необходимо пройти сертификацию транспортного средства. Далее – обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто и получить соответствующий вывод.

Далее в сервисном центре МВД для получения услуги необходимо представить следующие документы:

- паспорт

- идентификационный номер

- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства

- регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства

- сертификат соответствия

- экспертное заключение

После регистрации транспортного средства владелец получает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.

В МВД также добавляют, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

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