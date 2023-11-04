Водителям напомнили о штрафе за не пристегнутый ремень безопасности

Ответственность за нарушение ПДД пользование ремнем безопасности ложится на водителя.

Патрульная полиция Кривого Рога напомнила водителям о штрафе за не пристегнутый ремень безопасности.

В ведомстве отметили, что:

- использование ремня безопасности уменьшает риск удара об элементы автомобиля во время столкновения, что является причиной наибольших травм;

- ремни безопасности помогают эффективно сработать подушкам безопасности;

- ремни снижают вероятность травмировать других пассажиров. В частности, это касается лиц на заднем сиденье, которые могут повредить тех, кто сидит впереди.

- ремни не дают быть выброшенным из авто или испытать дополнительные повреждения в случае переворачивания.

«Нарушение правил пользования ремнями безопасности влечет наложение штрафа в размере 510 гривен», - говорится в сообщении.

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