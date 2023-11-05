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  1. Общество

Можно ли отапливать жилье газовой плитой: ответ Киевгаза

07:42, 5 ноября 2023
Отапливать жилье газовой плитой опасно для граждан.
Можно ли отапливать жилье газовой плитой: ответ Киевгаза
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В Киевгаге объяснили гражданам, можно ли отапливать жилье газовой плитой. Ответ на этот вопрос появился в пресс-службе ведомства.

«Отвечаем – нет. Использовать газовую плиту для любых целей, кроме приготовления пищи – категорически запрещено!», - говорится в сообщении.

УГРОЗА 1: возможно отравление угарным газом.

При использовании газовой плиты для обогрева, особенно в холодное время года, окна плотно закрывают. Еще часто включают все конфорки и духовку на полную мощность. В таком случае кислород, необходимый для горения природного газа, начинает сжигаться гораздо быстрее. А свежий воздух не поступает.

Таким образом, жилье может очень быстро наполниться угарным газом, который является продуктом сгорания. Он не имеет цвета и запаха, так что понять его наличие возможно только при первых признаках отравления. А высокая концентрация угарного газа в воздухе может привести к потере сознания (или даже смерти!) уже через несколько минут.

УГРОЗА 2: может произойти взрыв или пожар.

В случае нарушения правил безопасности при использовании газовых приборов – увеличивается риск возникновения аварийной ситуации. Если концентрация газа в воздухе превысит безопасную норму, это может привести к взрыву. Следовательно, угроза имуществу, здоровью или даже жизни вполне реальна.

К тому же, во время обогрева квартиры с помощью газовых конфорок возрастает риск возгорания предметов вокруг. Особенно, если включенную плиту оставить без присмотра на длительное время, например, во время сна.

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