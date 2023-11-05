Чи можна опалювати житло газовою плитою: відповідь Київгазу

Опалювати житло газовою плитою небезпечно для громадян.

У Київгазі пояснили громадянам, чи можна опалювати житло газовою плитою. Відповідь на це питання з’явилося у пресслужбі відомства.

«Відповідаємо – ні. Використовувати газову плиту для будь-яких цілей окрім приготування їжі – категорично заборонено!», - сказано у повідомленні.

ЗАГРОЗА 1: можливе отруєння чадним газом.

Під час використання газової плити для обігріву, особливо у холодний період року, вікна щільно закривають. Ще й часто вмикають усі конфорки та духовку на повну потужність. У такому випадку кисень, необхідний для горіння природного газу, починає спалюватися значно швидше. А свіже повітря не надходить.

Таким чином помешкання може дуже швидко наповнитися чадним газом, який є продуктом згорання. Він не має кольору та запаху, тож зрозуміти його наявність можливо лише за перших ознак отруєння. А висока концентрація чадного газу в повітрі може призвести до втрати свідомості (чи навіть смерті!) вже за декілька хвилин.

ЗАГРОЗА 2: можуть статися вибух або пожежа.

У разі порушення правил безпеки під час користування газовими приладами – збільшується ризик виникнення аварійної ситуації. Якщо концентрація газу в повітрі перевищить безпечну норму, це може призвести до вибуху. Отже, загроза майну, здоров’ю чи навіть життю цілком реальна.

До того ж під час обігріву квартири за допомогою газових конфорок зростає ризик займання предметів навколо. Особливо, якщо увімкнену плиту залишити без нагляду на тривалий час, наприклад під час сну.

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