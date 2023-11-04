Як розраховується розмір житлової субсидії на опалювальний період: роз’яснення

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало громадянам, як розраховується розмір житлової субсидії на опалювальний період.

У відомстві зазначили, що розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги більший визначеного для них обов’язкового платежу. Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409 установлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожного домогосподарства індивідуально і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу (постанова КМУ від 27.07.1998 № 1156).

Обов’язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги (частка доходу) для домогосподарства обчислюється за формулою:

Ро = Кд/Кг х Рг, де:

Ро — частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства — відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії — два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг — базова норма плати за послуги — 15 % середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Приклад: у жовтні 2023 року за призначенням субсидії на опалювальний період звернулась сім’я з чотирьох осіб:

— чоловік (щомісячний дохід — 8 500 грн);

— дружина (щомісячний дохід — 7 500 грн);

— 2 неповнолітніх дітей.

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за 2 квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи:

((8 500 * 6) + (7 500*6)) /6 =16 000 грн

Після цього розраховується розмір обов’язкового платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства:

16 000 грн (середньомісячний сукупний дохід домогосподарства) / 4 (кількість членів домогосподарства) / 2589 (прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року) / 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії) * 15 % (базова норма плати за послуги ЖКП) = 11,58 %

16 000 грн * 11,58 % = 1 852,80 грн (сума обов’язкового платежу домогосподарства за ЖКП).

Розраховуємо розмір призначеної субсидії для даного домогосподарства:

2 859,35 грн (розмір плати за ЖКП в межах соціальних норм і нормативів) – 1 852,80 грн (сума обов'язкового платежу домогосподарства за ЖКП) = 1006,55 грн (розмір субсидії).

Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня) і неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) сезони.

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