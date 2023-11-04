Дрони для ЗСУ за три дні: Міноборони встановило новий рекорд

Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ, пакет містить сотні безпілотників.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України спільно з Генштабом та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації здійснили рекордно швидку передачу бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для Збройних Сил України (ЗСУ). Отримавши техніку від постачальників, Міноборони змогло передати її Силам логістики ЗСУ всього за три дні, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Традиційно такий процес вимагав значних строків, щоб узгодити численні аспекти з різними відомствами. Але завдяки ефективній співпраці між командою Міноборони та іншими залученими органами та установами, бюрократичні процедури були скорочені.

Міністр оборони Рустем Умєров разом із з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав відповідний наказ, і наступного дня після цього розпочалася поставка техніки на фронт.

Наголошується, що ці бойові БПЛА були придбані за бюджетні кошти та включають різні типи дронів, як ударні, так і розвідувальні. Цей пакет містить сотні безпілотників, які стануть важливим доповненням до українських військових сил.

Нагадаємо, Міноборони скоротило терміни постачання техніки на фронт.

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