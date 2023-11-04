Водіям нагадали про штраф за не пристебнутий ремінь безпеки

Відповідальність за порушення ПДР користування ременем безпеки лягає на водія.

Патрульна поліція Кривого Рогу нагадала водіям про штраф за не пристебнутий ремінь безпеки.

У відомстві зазначили, що:

- використання паска безпеки зменшує ризик удару об елементи автомобіля під час зіткнення, що є причиною найбільших травм;

- ремені безпеки допомагають ефективно спрацювати подушкам безпеки;

- паски знижують імовірність травмувати інших пасажирів. Зокрема це стосується осіб на задньому сидінні, які можуть зашкодити тим, хто сидить попереду;

- ремені не дають бути викинутим з авто чи зазнати додаткових ушкоджень у разі перевертання.

«Порушення правил користування ременями безпеки тягне за собою накладання штрафу у розмірі 510 гривень», - сказано у повідомленні.

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