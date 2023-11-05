Уклонист, не явившийся в ТЦК для отправки на военную службу, предстанет перед судом

В случае доказательства вины уклонисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В Черкасской области в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Тальновщины, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 44-летний мужчина, состоя на военном учете Звенигородского РТЦК и СП как военнообязанный, будучи пригодными к военной службе по результатам медицинского осмотра, не явился для отправки к месту несения службы, чем уклонился от призыва на военную службу при мобилизации.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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