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  1. В Украине

В Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи

19:03, 2 ноября 2023
За 4,8 тысячи долларов призывников доставляли на «скорых» до границы с соседней европейской страной в обход блокпостов.
В Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи
Фото: СБУ
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В Одесской области группа дельцов доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи медицинским экипажем. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что такой трансфер доставлял призывников к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. В так называемой «зеленке» мужчин встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам.

В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов. 

Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки.

По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.

За деньги они «помогали» уклонистам  избежать мобилизации и нелегально попасть за границу.

Стоимость таких услуг составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента. Деньги дельцы получали на банковскую карту своего сообщника из южного региона Украины.

Во время обысков по местам нахождения участников схемы изъято:

▪️ банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

▪️ деньги, полученные противоправным путем.

Всем троим организаторам преступной группировки сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. Злоумышленники находятся под стражей.

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