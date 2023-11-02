В Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи

В Одесской области группа дельцов доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи медицинским экипажем. Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что такой трансфер доставлял призывников к границе с соседней европейской страной в обход блокпостов. В так называемой «зеленке» мужчин встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну по лесным тропам.
В результате комплексных мероприятий правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов.
Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки.
По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.
За деньги они «помогали» уклонистам избежать мобилизации и нелегально попасть за границу.
Стоимость таких услуг составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента. Деньги дельцы получали на банковскую карту своего сообщника из южного региона Украины.
Во время обысков по местам нахождения участников схемы изъято:
▪️ банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;
▪️ деньги, полученные противоправным путем.
Всем троим организаторам преступной группировки сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. Злоумышленники находятся под стражей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.