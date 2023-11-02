Три штата США присоединились к признанию Голодомора геноцидом украинского народа

31 американский штат стал в поддержку Украины и трагедии Голодомора.

Источник фото: ZN.UA

Три американских штата - Вашингтон, Мэриленд и Аризона - присоединились к числу штатов, которые признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сообщение об этом опубликовала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, эти три штата присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом, а также провозгласили ноябрь месяцем памяти о трагедии украинского народа. Сейчас в целом уже 31 американский штат выразил свою поддержку Украине.

"Посольство Украины в США совместно с Краевой комитет США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа", - добавила Макарова.

Она также призвала украинскую общину по всем штатам присоединиться к кампании памяти о жертвах Голодомора и организовать просветительские мероприятия по этому ужасному преступлению, которое было совершено советским режимом против украинцев 90 лет назад.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.