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Три штата США присоединились к признанию Голодомора геноцидом украинского народа

13:13, 2 ноября 2023
31 американский штат стал в поддержку Украины и трагедии Голодомора.
Три штата США присоединились к признанию Голодомора геноцидом украинского народа
Источник фото: ZN.UA
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Три американских штата - Вашингтон, Мэриленд и Аризона - присоединились к числу штатов, которые признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сообщение об этом опубликовала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, эти три штата присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом, а также провозгласили ноябрь месяцем памяти о трагедии украинского народа. Сейчас в целом уже 31 американский штат выразил свою поддержку Украине.

"Посольство Украины в США совместно с Краевой комитет США по признанию Голодомора геноцидом активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа", - добавила Макарова.

Она также призвала украинскую общину по всем штатам присоединиться к кампании памяти о жертвах Голодомора и организовать просветительские мероприятия по этому ужасному преступлению, которое было совершено советским режимом против украинцев 90 лет назад.

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