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  1. В Украине

Для военных передали жилые модули с кондиционером и душем

10:53, 2 ноября 2023
В блок-контейнерах есть необходимые вещи для быта военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные.
Для военных передали жилые модули с кондиционером и душем
Источник фото: Министерство обороны
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Министерство обороны Украины сообщило, что закупило для войск около полутысячи жилых модулей для удобного размещения наших воинов в полевых условиях.

«Блок-контейнеры самые нужные на второй линии обороны или в местах, где тренируются украинские защитники. В числе первых их получили подразделения мобильных огневых групп ПВО, артиллеристы, а на полигонах – десантники и пехотинцы», - говорится в сообщении.

Модули – это небольшие комфортные помещения. Из них можно создавать сборно-разборные мобильные казармы.

В блок-контейнерах есть все необходимое для быта военнослужащих: кондиционер, обогреватель, умывальник, душ, туалет и мобильные прачечные.

Конструкции изготовлены украинскими производителями. Их комплектация отличается в зависимости от местоположения, пишут в Минобороны.

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