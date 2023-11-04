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На Київщині посадовці погоріли на хабарі у $20 000 за присвоєння поштових адрес таунхаузам

17:17, 4 листопада 2023
Сільського голову, начальника відділу земельних ресурсів, інспектора з благоустрою однієї із сільських рад Київщини затримали під час одержання хабаря.
На Київщині посадовці погоріли на хабарі у $20 000 за присвоєння поштових адрес таунхаузам
Фото: kv.npu.gov.ua
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На Київщині службові особи однієї із сільських рад Фастівського району вимагали від забудовника неправомірну вигоду. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Сільського голову, начальника відділу земельних ресурсів, інспектора з благоустрою однієї із сільських рад Київщини правоохоронці затримали під час одержання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів за затвердження детального плану території та зміну цільового призначення земельної ділянки. Для передачі коштів та документів вони залучили посередника.

«Також поліцейські задокументували факт одержання хабаря у сумі 2500 тисячі доларів за присвоєння поштових адрес 5 збудованим таунхаузам.

Тоді слідчі поліції Київщини, за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру», - сказано у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду (ч. 5 ст. 27, ч. 3,4 ст. 368 КК).

Раніше ми писали, що Служба безпеки України заблокувала схему вимагання хабарів за можливість вступу до профільного вишу, яка була налагоджена керівниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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