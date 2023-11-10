Белый дом подтвердил встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября

Лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая.

Фото: EPA/UPG

В Белом доме подтвердили встречу американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина 15 ноября. Лидеры встретятся в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, неизменную важность поддержки открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

«Опираясь на свою последнюю встречу в ноябре 2022 года на Бали, Индонезия, лидеры также обсудят, как Соединенные Штаты и КНР могут продолжать ответственно управлять конкуренцией и сотрудничать там, где наши интересы совпадают, в частности, по транснациональным вызовам, влияющим на международное сообщество», – говорится в сообщении.

Как известно, в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Напомним, что министр иностранных дел Китая заявил, что двусторонние отношения Пекина и Вашингтона перестали ухудшаться и стабилизировались.

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