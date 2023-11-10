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  1. У світі

Білий дім підтвердив зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна 15 листопада

16:10, 10 листопада 2023
Лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю.
Білий дім підтвердив зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна 15 листопада
Фото: EPA/UPG
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У Білому домі підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна 15 листопада. Лідери зустрінуться у Сан-Франциско. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також низку регіональних і глобальні питань.

«Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада проходитиме саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю заявив, що двосторонні відносини Пекіну та Вашингтону перестали погіршуватися та стабілізувалися.

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