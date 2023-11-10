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  1. У світі

Bloomberg: ЄС не впевнений, чи виконає зобов’язання надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів у вказані терміни

16:08, 10 листопада 2023
За інформацією ЗМІ, Міністри оборони ЄС обговорять це питання наступного тижня.
Bloomberg: ЄС не впевнений, чи виконає зобов’язання надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів у вказані терміни
Джерело фото: REUTERS/Yves Herman
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Європейський Союз повідомив державам-членам, що блок навряд чи виконає зобов’язання надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Про це йдеться у матеріалі «Bloomberg» з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, зовнішньополітичний підрозділ ЄС, Європейська служба зовнішніх дій, цього тижня поінформувала дипломатів ЄС про те, що блок, може, не досягти мети у вказані терміни.

Представник Європейської служби зовнішніх дій відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень.

Міністри оборони ЄС обговорять це питання наступного тижня, пишуть у ЗМІ. 

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