Не з’явився до ТЦК для відрядження у військову частину для проходження служби: судитимуть ухилянта

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Кам’янка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, передає Черкаська обласна прокуратура.
Як зазначають у відомстві, 32-річний чоловік, перебуваючи на військовому обліку РТЦК та СП, за результатами проходження військово-лікарської комісії визнаний придатним для проходження військової служби в лавах ЗСУ.
«Відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією не отримував, а був у встановленому законом порядку повідомлений про необхідність з’явитися до військкомату у визначений день для подальшого відрядження у військову частину для проходження служби.
Незважаючи на це, чоловік так і не прибув до відповідного відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, таким чином ухилившись від призову на військову службу під час мобілізації», - сказано у повідомленні.
У прокуратурі додали, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.
Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.