Не з’явився до ТЦК для відрядження у військову частину для проходження служби: судитимуть ухилянта

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Кам’янка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, передає Черкаська обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, 32-річний чоловік, перебуваючи на військовому обліку РТЦК та СП, за результатами проходження військово-лікарської комісії визнаний придатним для проходження військової служби в лавах ЗСУ.

«Відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією не отримував, а був у встановленому законом порядку повідомлений про необхідність з’явитися до військкомату у визначений день для подальшого відрядження у військову частину для проходження служби.

Незважаючи на це, чоловік так і не прибув до відповідного відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, таким чином ухилившись від призову на військову службу під час мобілізації», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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