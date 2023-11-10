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  1. В Україні

Не з’явився до ТЦК для відрядження у військову частину для проходження служби: судитимуть ухилянта

22:21, 10 листопада 2023
Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Не з’явився до ТЦК для відрядження у військову частину для проходження служби: судитимуть ухилянта
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На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя міста Кам’янка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, передає Черкаська обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, 32-річний чоловік, перебуваючи на військовому обліку РТЦК та СП, за результатами проходження  військово-лікарської комісії визнаний придатним для проходження військової служби в лавах ЗСУ.

«Відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією не отримував, а був у встановленому законом порядку повідомлений про необхідність з’явитися  до військкомату у визначений день для подальшого відрядження у військову частину для проходження служби.

Незважаючи на це, чоловік так і не прибув до відповідного відділу  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, таким чином ухилившись від призову на військову службу під час мобілізації», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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