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  1. В Украине

Не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть для прохождения службы: будут судить уклониста

22:21, 10 ноября 2023
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть для прохождения службы: будут судить уклониста
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В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя города Каменка, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, передает Черкасская областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, 32-летний мужчина, состоя на военном учете РТЦК и СП, по результатам прохождения военно-врачебной комиссии признан пригодным для прохождения военной службы в рядах ВСУ.

«Отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации не получал, а был в установленном законом порядке уведомлен о необходимости явиться в военкомат в определенный день для дальнейшей командировки в воинскую часть для прохождения службы.

Несмотря на это мужчина так и не прибыл в соответствующий отдел районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, таким образом уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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