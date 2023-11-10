Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс о приостановлении течения исковой давности на срок действия военного положения

Парламент принял изменения в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства, которые в частности затрагивают остановку течения исковой давности.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об упрощении изменения целевого назначения земельных участков

Упрощенный порядок установления и изменения целевого назначения будет касаться, в частности земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения.

Судей, которые дискриминировали участников процесса или «списывали» научные работы, признают недобропорядочными

Наличие решения Европейского суда по правам человека о нарушении Конвенции при рассмотрении судебного дела решили не вносить в список индикаторов недобропорядочности судьи, зато включили в список индикаторов создание атмосферы давления в коллективе.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, по которому экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях, где нет активных обстрелов.

Дела ликвидированного ОАС Киева планируют разбросать по другим окружным административным судам

В Верховной Раде фактически признали, что идея ликвидации ОАС города Киева в 2022 году была не совсем продуманной.

  1. В Украине

Усиление защиты Херсона и военный бюджет: Зеленский провел заседание Ставки

15:59, 10 ноября 2023
Также на Ставке обсудили ситуацию на фронте и эвакуацию украинцев из Газы.
Усиление защиты Херсона и военный бюджет: Зеленский провел заседание Ставки
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Владимир Зеленский 10 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали стратегию деоккупации, военный бюджет на 2024 год, ситуацию на фронте и ряд других вопросов.

Зеленский сообщает, что заслушал отчеты командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

Ожидаются также конкретные решения по защите Херсона. По словам Президента, будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

«Важная ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий.

Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники.

Отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы», - говорится в сообщении Президента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео