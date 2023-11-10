Усиление защиты Херсона и военный бюджет: Зеленский провел заседание Ставки

Также на Ставке обсудили ситуацию на фронте и эвакуацию украинцев из Газы.

Президент Владимир Зеленский 10 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали стратегию деоккупации, военный бюджет на 2024 год, ситуацию на фронте и ряд других вопросов.

Зеленский сообщает, что заслушал отчеты командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

Ожидаются также конкретные решения по защите Херсона. По словам Президента, будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

«Важная ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги по его воплощению. Уточнение всех планов и расчетов по продолжению активных действий.

Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники.

Отчеты от командующих о текущей ситуации на фронте по всем ключевым направлениям: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки.

Отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан наших стран-партнеров из Газы», - говорится в сообщении Президента.

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