Посилення захисту Херсона та воєнний бюджет: Зеленський провів засідання Ставки

Також на Ставці обговорили ситуацію на фронті та евакуації українців з Гази.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювали стратегію деокупації, воєнний бюджет на 2024 рік, ситуацію на фронті та низку інших питань.

Зеленський повідомляє, що заслухав звіти командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.

Очікуються також конкретні рішення щодо захисту Херсона. За словами президента, буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

«Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.

Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.

Звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.

Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Окрема доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази», - йдеться у повідомленні Президента.

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