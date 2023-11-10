Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.

Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.

  1. В Україні

Чому «шахеди» долітають до заходу України: відповідь Повітряних сил

21:34, 10 листопада 2023
У західних областях багато лісів і пагорбів, що ускладнює візуальну видимість ворожих цілей.
Чому «шахеди» долітають до заходу України: відповідь Повітряних сил
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Заході України мобільним вогневим групам значно важче збивати ударні безпілотники типу «шахед» через ландшафтні особливості місцевості. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, якщо у південних регіонах переважає рівнина, то в західних областях – багато лісів і пагорбів, що ускладнює візуальну видимість ворожих цілей.

«У західних областях більш гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. Починаючи з Хмельницької та Тернопільської областей місцевість є горбистою. Пагорби ускладнюють», – сказав Ігнат, додавши, що видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон. 

Він також наголосив, що «шахед» – складна ціль, їх запускають уночі, а радіус ураження мобільної вогневої групи невеликий.

«Інколи навіть половину не вдається знищити «шахедів», тому що летять вони групою, потім розділяються на підгрупи, потім — по одному, і отак летять в різні боки з різних напрямків, притискаючись до землі. Інколи навіть ландшафт місцевості не дає змоги його побачити: начебто гудить, але мобільні вогневій групі потрібно його насамперед побачити візуально і знищити», – підсумував Ігнат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео