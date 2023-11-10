Чому «шахеди» долітають до заходу України: відповідь Повітряних сил

У західних областях багато лісів і пагорбів, що ускладнює візуальну видимість ворожих цілей.

На Заході України мобільним вогневим групам значно важче збивати ударні безпілотники типу «шахед» через ландшафтні особливості місцевості. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, якщо у південних регіонах переважає рівнина, то в західних областях – багато лісів і пагорбів, що ускладнює візуальну видимість ворожих цілей.

«У західних областях більш гірська місцевість, сотні метрів над рівнем моря, пагорби, ліси. Починаючи з Хмельницької та Тернопільської областей місцевість є горбистою. Пагорби ускладнюють», – сказав Ігнат, додавши, що видимість скорочує час, за який захисники мають збити дрон.

Він також наголосив, що «шахед» – складна ціль, їх запускають уночі, а радіус ураження мобільної вогневої групи невеликий.

«Інколи навіть половину не вдається знищити «шахедів», тому що летять вони групою, потім розділяються на підгрупи, потім — по одному, і отак летять в різні боки з різних напрямків, притискаючись до землі. Інколи навіть ландшафт місцевості не дає змоги його побачити: начебто гудить, але мобільні вогневій групі потрібно його насамперед побачити візуально і знищити», – підсумував Ігнат.

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