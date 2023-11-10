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  1. В Україні

Чекала, доки чоловік піде відпочивати: на Сумщині жінка зарізала співмешканця

22:42, 10 листопада 2023
Жінка взяла кухонний ніж та двічі вдарила ним потерпілого.
Чекала, доки чоловік піде відпочивати: на Сумщині жінка зарізала співмешканця
Фото: sumy.gp.gov.ua
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10 листопада у Конотопі Сумської області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 59-річній жінці, яка зарізала свого співмешканця.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, інцидент стався 8 листопада.

«Між цивільним подружжям виникла сварка на ґрунті ревнощів, під час якої, за словами жінки, чоловік її декілька разів ударив. Жінка дочекалась, доки він піде відпочивати, взяла кухонний ніж та двічі вдарила ним потерпілого», - сказано у повідомленні.

Від отриманих травм 56-річний чоловік помер на місці події.

Раніше ми писали, що на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві 52-річного жителя Боярки.

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