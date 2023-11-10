Ждала, пока мужчина уйдет отдыхать: в Сумской области женщина зарезала сожителя

Женщина взяла кухонный нож и дважды ударила потерпевшего.

Фото: sumy.gp.gov.ua

10 ноября в Конотопе Сумской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 59-летней женщине, которая зарезала своего сожителя.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, инцидент произошел 8 ноября.

«Между гражданскими супругами возникла ссора на почве ревности, во время которой, по словам женщины, мужчина ее несколько раз ударил. Женщина дождалась, пока он уйдет отдыхать, взяла кухонный нож и дважды ударила им потерпевшего», - говорится в сообщении.

От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве 52-летнего жителя Боярки.

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