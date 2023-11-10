Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс о приостановлении течения исковой давности на срок действия военного положения

Парламент принял изменения в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства, которые в частности затрагивают остановку течения исковой давности.

8 ноября Верховная Рада приняла как закон законопроект 9288 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследства. Закон вступит в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

Так, статья 1221 ГК относительно места открытия наследства изложена в такой редакции.

Местом открытия наследства является место жительства наследодателя.

Если место жительства наследодателя неизвестно, место открытия наследства - местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - местонахождение основной части движимого имущества.

Если наследодатель имел последнее место жительства на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется в соответствии с Законом Украины «О международном частном праве».

Также в разделе «Заключительные и переходные положения» (пункт 19) определено, что в период действия военного положения в Украине ход исковой давности, определенный Гражданским кодексом, останавливается на срок действия такого положения.

Следует заметить, что при первом чтении эта норма определяла, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения сроки исковой давности, установленные настоящим Кодексом, останавливаются на срок действия такого положения.

Также закон (пункт 20) определяет, что в период действия военного положения и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены в случае, если смерть физического лица зарегистрирована позже чем через один месяц со дня смерти такого лица или дня, с которого оно объявлено умершим , сроки, установленные статьями 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1276, 1277, 1283, 1298 ГК, исчисляются со дня государственной регистрации смерти лица. При этом временем открытия наследства считается день смерти наследодателя или день, с которого наследодатель объявлен умершим, независимо от времени государственной регистрации смерти.

Вышеуказанные положения абзаца первого настоящего пункта 20 применяются также к наследству, которое открылось после введения военного положения в Украине до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по совершенствованию порядка открытия и оформления наследства», а также к наследству, которое открылось до введения военного положения, срок для принятия которого не истек до его введения, при условии, что свидетельство о праве на наследство не было выдано ни одному из наследников

Пунктом 21 определено, что в период действия военного положения в Украине и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены в случае если местом открытия наследства является населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия , территория, на которой ведутся активные боевые действия или временно оккупированная Российской Федерацией территория, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления осуществления своих полномочий органами государственной власти в полном объеме, заявление о принятии наследства, заявление об отказе принятие наследства, заявление об отказе от завещательного отказа, требование кредитора наследодателя к наследникам, заявление об охране наследственного имущества, заявление о согласии быть исполнителем завещания после открытия наследства, другие заявления относительно наследства, совместного имущества супругов (бывших супругов) в пределах наследственного дела независимо от места открытия наследства.

В случае если местом открытия наследства является населенный пункт или территории, указанные в абзаце первом настоящего пункта, относительно которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления осуществления органами власти своих полномочий в полном объеме, а также в случае возбуждения наследственного дела не по месту открытия наследства до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по совершенствованию порядка открытия и оформления наследства», совершению нотариальных и других действий нотариусом по наследству и общему имуществу супругов (бывших супругов) в пределах наследственного дела осуществляется по месту представления первого заявления. Если местом подачи первого заявления является населенный пункт или территории, указанные в абзаце первом настоящего пункта, совершение нотариальных и других действий нотариусом в отношении наследства и общего имущества супругов (бывших супругов) в пределах наследственного дела осуществляется по месту подачи первого заявления о выдаче свидетельства в населенном пункте или на территории, не указанные в абзаце первом настоящего пункта.

Положение абзаца первого п. 21 в части места подачи заявления, свидетельствующее о волеизъявлении относительно наследственного имущества, наследников, исполнителей завещания, лиц, заинтересованных в охране такого имущества, или требования кредиторов применяются также к наследию, местом открытия которого является населенный пункт, расположенный на временно оккупированной территории Украины в течение всего периода временной оккупации такой территории и шести месяцев после завершения временной оккупации.

Положения настоящего пункта 21 применяются также к наследству, которое открылось до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по совершенствованию порядка открытия и оформления наследства».

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада приняла как закон связанный законопроект 9287 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка открытия и оформления наследия», определяющий, что нотариус не вправе осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа, кроме замещения других нотариусов в случаях, предусмотренных законом о нотариате. На имущество, переходящее в порядке наследования к наследникам или государству, нотариусом или в сельских населенных пунктах – должностным лицом органа местного самоуправления, совершающим нотариальные действия, выдается свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства, кроме случаев, установленных Гражданским кодексом Украины. Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения срока для принятия наследства. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них выдается нотариусом по месту открытия наследства, кроме случаев, установленных Гражданским кодексом Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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