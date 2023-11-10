Как пользоваться преимуществами АІ и не нарушать правила академической добродетели: что говорят в НАПК

В НАПК рассказали, что говорят в мире отноительно АІ и академической добродетели.

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Многие уже пробовали пообщаться с Chat GPT, или создать собственную картинку, или обработать фото. Активное развитие и использование искусственного интеллекта породили дискуссию «искусственный интеллект (АІ) VS академическая добродетель».

В НАПК рассказали, что говорят в мире отноительно АІ и академической добродетели:

Основа доверия в академической среде – прозрачность. Так, в Университете Корнелла советуют обязательно указывать, какие цитаты или части работы были созданы с помощью того же Chat GPT (можно прямо в скобках рядом);

В Университете Огайо решили установить же полный запрет на использование АІ при написании работ, если иное не будет установлено преподавателем. И тогда преподаватель самостоятельно формирует границы возможного использования АІ в работах своих учеников и учениц.

Университет Карнеги приводит третий вариант: полная свобода ученичества на использование АІ. Но следует помнить, что информация, которую он предоставляет, – не всегда точная и правдивая. Поэтому на ответственности каждого отдельного ученика/ученицы лежит проверка этой информации.

Сам Chat GPT по этому поводу НАПК ответил следующее:

«Использовать АІ для академической помощи – это круто, если вы используете его ответственно. Это удобный инструмент для получения идей и понимания концепций, но убедитесь, что вы делаете свою собственную работу, а не пытаетесь выдать ее за свою, если это не так».

Как мы рассказывали, Украина подписала международную декларацию по безопасности использования ИИ.

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