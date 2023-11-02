Украина подписала международную декларацию по безопасности использования ИИ

Украина в Британии подписала международную декларацию, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта.

Источник фото: thedigital.gov.ua

Украина подписала декларацию Блетчли по безопасности искусственного интеллекта. Документ предусматривает сотрудничество правительств в исследованиях безопасности искусственного интеллекта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Одна из главных целей декларации — коллективная договоренность стран по разработке и имплементации риск-ориентированных политик регулирования ИИ, которые делали бы невозможными негативные последствия.

В то же время, на саммите подчеркнули, что искусственный интеллект является полезной технологией для экономического роста и устойчивого развития.

Но технология не может развиваться без какого-либо наблюдения и требует установленных «правил игры», отметили в Минцифры.

Подписание состоялось в Британии на крупнейшем мероприятии по безопасности искусственного интеллекта в мире — AI Safety Summit, в котором приняли участие представители 29 правительств, в том числе США, Австралии и ЕС.

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