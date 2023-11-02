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ВККС не нашла судей для Одесского апелляционного суда, хотя желающие поехать в Одессу были

16:51, 2 ноября 2023
Заявления на командировку в Одесский апелляционный суд можно подать до 24 ноября.
ВККС не нашла судей для Одесского апелляционного суда, хотя желающие поехать в Одессу были
Источник фото: Одесский апелляционный суд
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Высшая квалификационная комиссия судей 2 ноября не смогла командировать судей на 9 должностей судей Одесского апелляционного суда.

На командировку в Одессу претендовали только четыре судьи: судья Донецкого апелляционного суда Марина Лопатина, а также судьи Херсонского апелляционного суда Лариса Воронцова, Ирина Склярская и Людмила Базиль.

Впрочем, Марина Лопатина отозвала свое заявление на командировку, поскольку приоритетом для нее является командировка в Днепровский апелляционный суд.

Что касается судей Ларисы Воронцовой, Ирины Склярской и Людмилы Базиль, то они уже осуществляли правосудие как судьи Одесского апелляционного суда во время изменения подсудности Херсонского апелляционного суда в 2022 – 2023 годах.

Однако против новой командировки указанных судей в Одесский апелляционный суд выступило руководство Херсонского апелляционного суда.

Штатная численность судей в Херсонском апелляционном суде составляет 39 должностей, фактическая численность судей – 17, из которых 1 судья находится в длительном отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Общее количество дел, находящихся в производстве судей Херсонского апелляционного суда, составляет 1 100 дел: дел уголовного судопроизводства – 446, дел гражданского судопроизводства – 580, дел об административных правонарушениях – 74.

Количество дел, находящихся в производстве судьи Базиль Л.В. составляет: дел гражданского судопроизводства – 46, дел об административных правонарушениях – 4.

Количество дел, находящихся в производстве судьи Склярской И.В., составляет: дел гражданского судопроизводства – 53, дел об административных правонарушениях – 8.

Количество дел, находящихся в производстве судьи Воронцовой Л.П., составляет: дел гражданского судопроизводства – 61, дел об административных правонарушениях – 7.

Кроме того, как дополнительно было указано в справках Херсонского апелляционного суда, после возобновления работы Херсонского городского суда Херсонской области с 12.06.2023 по 11.10.2023 в производство суда поступило 9571 дело и материалы. А именно: дел уголовного судопроизводства – 486, материалов уголовного производства – 2533, дел гражданского судопроизводства – 3369, дел административного судопроизводства – 67, дел об административных правонарушениях – 3116. Остаток нерассмотренных дел на начало деятельности Херсонского городского суда Херсонской области составляет 10090 дел и материалов.

Количество рассмотренных дел и материалов Херсонским городским судом Херсонской области по состоянию на 11.10.2023 составляет 4163 дела и материалы, из которых дел уголовного судопроизводства – 151, материалов уголовного производства – 2125, дел гражданского судопроизводства – 458, дел административного судопроизводства – 16, об административных правонарушениях – 1 410.

Как отметила и. о. председателя Херсонского апелляционного суда Елена Кузнецова, учитывая указанное количество дел, которые поступили в производство Херсонского городского суда Херсонской области, не менее трети от этого количества могут быть направлены в Херсонский апелляционный суд для обжалования принятых по ним судебных решений.

Также председатель Херсонского апелляционного суда сообщил, что за ІІІ квартал в Херсонский городской суд Херсонской области поступило материалов о коллаборационной деятельности – 100, государственной измене – 18; пособничестве государству-агрессору – 28, действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, – 1.

В Великоалександровский районный суд Херсонской области поступило в период с 12.06.2023 по 24.10.2023: дела уголовного судопроизводства – 644, дела гражданского судопроизводства – 969, дела административного судопроизводства – 9, дела об административных правонарушениях – 9.

В Нововоронцовский районный суд Херсонской области поступило в период с 12.06.2023 по 23.10.2023: дела уголовного судопроизводства – 202, в том числе коллаборационная деятельность – 9, пособничество государству агрессору – 5, дела гражданского судопроизводства – 441 (еще 300 дел не распределены вследствие чрезмерной нагрузка на работников канцелярии суда), дела административного судопроизводства – 6, дела об административных правонарушениях – 135.

Кроме того, глава Херсонского апелляционного суда отметил, что, учитывая указанное количество дел различных категорий, которые поступили и находятся в производстве местных судов Херсонской области, часть от этого количества дел может быть направлена ​​в суд апелляционной инстанции для обжалования принятых по ним судебных решений. Поэтому нагрузка на судей Херсонского апелляционного суда  в перспективе значительно увеличится.

В итоге ВККС пришла к выводу о нецелесообразности командирования судей Ларисы Воронцовой, Ирины Склярской и Людмилы Базиль в Одесский апелляционный суд, учитывая, что это негативно повлияет на доступ к правосудию в Херсонском апелляционном суде и увеличит уровень судебной нагрузки на других судей.

Также ВККС решила, что подать заявления на командировку в Одесский апелляционный суд судьи апелляционных судов смогут до 24 ноября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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