Военный, которого жестоко избили и ограбили в Одесской области, умер в больнице

52-летний военный после нападения находился в больнице с переломом шеи и отеком мозга.

Фото: Олеся Куприч/Facebook

В четверг, 2 ноября, в больнице умер военный, которого жестоко избили и ограбили в Черноморске Одесской области. О его смерти сообщила супруга в Facebook.

"Сегодня в 7 утра перестало биться сердечко нашего Юры", - написала женщина.

Напомним, что избиение военного попало на видео, которое появилось в сети. Один мужчина подошел и ударил военного кулаком в лицо, после чего тот упал. К нападающему подошли еще трое и несколько раз ударили пострадавшего в область головы.

После нападения мужчина попал в больницу с переломом шеи и отеком мозга. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

В областном управлении Нацполиции рассказали, что правоохранители уже установили личности злоумышленников и открыли уголовное производство.

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