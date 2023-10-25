В Одесской области избили военного, у него перелом шеи и отек мозга — СМИ

Злоумышленники украли у мужчины банковские карточки, телефон и военный билет.

В Черноморске Одесской области избили старшего сержанта, пишет одесское издание Думская.

Как сообщается, в результате нападения пятерых человек военный получил перелом шеи и отек мозга. Инцидент произошел недалеко от местного магазина.

Также злоумышленники украли у военнослужащего банковские карты, телефон и военный билет.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство. Впрочем, как отмечает издание, квалификация может быть изменена после получения заключения экспертов.

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