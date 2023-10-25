На Одещині побили військового, у нього перелом шиї та набряк мозку — ЗМІ

Зловмисники поцупили у чоловіка банківські картки, телефон і військовий квиток.

У Чорноморську Одеської області побили старшого сержанта, пише одеське видання Думська.

Як повідомляється, внаслідок нападу п'ятьох людей військовий отримав перелом шиї та набряк мозку. Інцидент стався недалеко від місцевого магазину.

Також зловмисники поцупили у військовослужбовця банківські картки, телефон і військовий квиток.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ - хуліганство. Втім, як зазначає видання, кваліфікація може бути змінена після отримання висновків експертів.

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