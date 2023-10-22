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Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

  1. В Україні

На Київщині чоловік до смерті забив власну дружину

22:00, 22 жовтня 2023
У Броварах сварка між подружжям переросла у бійку, судитимуть 45-річного чоловіка за вбивство дружини.
На Київщині чоловік до смерті забив власну дружину
Джерело фото: поліція Київщини
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У Броварах чоловік побив свою дружину до смерті. Поліція встановлює подробиці злочину, – повідомляє поліція Київщини.

Під час перевірки місця події правоохоронці виявили, що жінка мала серйозні тілесні травми, які призвели до її смерті. Згодом слідчі з'ясували причетність чоловіка жертви, 45-річний мешканець столиці, до жорстоко побиття.

Згідно з проведеними розслідуваннями, між подружжям виникла сварка. Підозрюваний наніс численні удари по тілу своєї дружини, що призвело до її смерті.

Згідно із частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України чоловікові пред'явлено підозру. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

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