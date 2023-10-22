На Київщині чоловік до смерті забив власну дружину

У Броварах сварка між подружжям переросла у бійку, судитимуть 45-річного чоловіка за вбивство дружини.

Джерело фото: поліція Київщини

У Броварах чоловік побив свою дружину до смерті. Поліція встановлює подробиці злочину, – повідомляє поліція Київщини.

Під час перевірки місця події правоохоронці виявили, що жінка мала серйозні тілесні травми, які призвели до її смерті. Згодом слідчі з'ясували причетність чоловіка жертви, 45-річний мешканець столиці, до жорстоко побиття.

Згідно з проведеними розслідуваннями, між подружжям виникла сварка. Підозрюваний наніс численні удари по тілу своєї дружини, що призвело до її смерті.

Згідно із частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України чоловікові пред'явлено підозру. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

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