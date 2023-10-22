Чотирилапих охоронців кордону тренують за допомогою нашийників з GPS-навігатором

Комплекти GPS-навігаторів прикордонники отримали в рамках міжнародної технічної допомоги.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники-кінологи навчають чотирилапих охоронців за допомогою спеціальних пристроїв GPS-навігації.

Як розповіли у ДПСУ, комплекти GPS-навігаторів використовуються в навчальному процесі з метою підвищення ефективності проведення практичних занять, що дає змогу викладачам та інструкторам відстежувати маршрут та напрямок руху як помічника (порушника), так і кінолога з собакою.

Пристрій дозволяє визначати координати місцеперебування службового собаки, а також бачити її пересування в реальному часі. Загалом пристрій дозволяє одночасно відстежувати до 20 собак на відстані до 15 кілометрів.

Комплекти GPS-навігаторів прикордонники отримали в рамках міжнародної технічної допомоги.

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