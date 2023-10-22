У Версальському палаці Франції вже друга за тиждень загроза вибуху

У Версальському палаці Франції проводять термінову евакуацію.

Сьогодні, 22 жовтня, у Версальському палаці, одному з найвідоміших історичних місць Франції, вже вдруге за тиждень виникла загроза вибуху. В результаті відвідувачів терміново евакуйовували. Адміністрація палацу повідомила про це у своєму повідомленні в соціальній мережі Х.

«З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно будуть проведені перевірки. Ми дякуємо вам за розуміння», – пише адміністрація.

Це вже сьома тривога за вісім днів, що сталося в Версальському палаці.

Нагадаємо про хвилю «мінувань» у Франції: заарештовано близько 18 осіб, серед них більшість – неповнолітні.

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