В Версальском дворце Франции уже вторая за неделю угроза взрыва

В Версальском дворце Франции проводят срочную эвакуацию.

Сегодня, 22 октября, в Версальском дворце, одном из самых известных исторических мест Франции, уже второй раз за неделю возникла угроза взрыва. В результате посетителей срочно эвакуировали. Администрация дворца сообщила об этом в своем сообщении в социальной сети Х.

«Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только будут проведены проверки. Мы благодарим вас за понимание», - пишет администрация.

Это уже седьмая тревога за восемь дней, произошедшая в Версальском дворце.

Напомним о волне «минирований» во Франции: арестовано около 18 человек, среди них большинство - несовершеннолетние.

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