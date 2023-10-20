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Наша країна об’єднує світ задля забезпечення невідворотності покарання для воєнних злочинців та створення відповідних стандартів притягнення до відповідальності тих, хто намагатиметься скоїти аналогічні злочини в інших частинах світу, - Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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  1. У світі

Хвиля «мінувань» у Франції: заарештовано близько 18 осіб, серед них більшість – неповнолітні

21:20, 20 жовтня 2023
«Замінування» сталися після нападу озброєного чоловіка з вигуками «Аллаху Акбар» на школу у Франції.
Хвиля «мінувань» у Франції: заарештовано близько 18 осіб, серед них більшість – неповнолітні
Джерело фото: ukrinform
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Після хвилі загроз вибуху, які призвели до евакуації людей по всій Франції, щонайменше 18 осіб були заарештовані. Серед об'єктів, які стали об'єктом загроз, виявилися видатні місця та важливі інфраструктурні об'єкти, такі як Версальський палац, Лувр, школи, лікарні та аеропорти.

За даними влади, більшість затриманих є неповнолітніми особами, – повідомляє BBC.

Ці погрози виникли в період загострення напруженості в країні після нападу, який стався минулого тижня, коли ймовірний джихадист атакував вчителя в школі північного міста Аррас.

Внаслідок цих загроз, Версальський палац був евакуйований чотири рази за цей тиждень, в той час як Лувр у Парижі також мав залишити приміщення тисячі відвідувачів минулої суботи. Крім того, ряд регіональних аеропортів були евакуйовані, зокрема Лілль, Нант, Ніццу і Тулузу, і ще 11 аеропортів по всій країні також були змушені припинити свою роботу на певний час внаслідок цих загроз.

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