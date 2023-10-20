Волна «минирований» во Франции: арестованы около 18 человек, среди них большинство – несовершеннолетние

«Минирования» произошли после нападения вооруженного мужчины с выкриками «Аллаху Акбар» на школу во Франции.

Источник фото: ukrinform

После волны угроз взрыва, которые привели к эвакуации людей по всей Франции, по меньшей мере 18 человек были арестованы. Среди объектов, которые стали объектом угроз, оказались выдающиеся места и важные инфраструктурные объекты, такие как Версальский дворец, Лувр, школы, больницы и аэропорты.

По данным властей, большинство задержанных являются несовершеннолетними лицами, – сообщает BBC.

Эти угрозы возникли в период обострения напряженности в стране после нападения, которое произошло на прошлой неделе, когда вероятный джихадист атаковал учителя в школе северного города Аррас.

Вследствие этих угроз, Версальский дворец был эвакуирован четыре раза за эту неделю, в то время как Лувр в Париже также должен был покинуть помещения тысячи посетителей в прошлую субботу. Кроме того, ряд региональных аэропортов были эвакуированы, в частности Лилль, Нант, Ниццу и Тулузу, и еще 11 аэропортов по всей стране также были вынуждены прекратить свою работу на время в результате этих угроз.

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